سكرتير عام محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس "الانبا لوكاس" بالمطرانية

أسيوط /ضحا صالح وهيثم البدري

شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط حفل التجليس 32 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى (المعلق) بجبل ابنوب وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الأمن الوطنى بالمحافظة والعقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم سامح كمال من جهاز الأمن الوطنى والشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة بأسيوط واللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس تاج رئيس مركز ومدينة أبنوب واللواء تادرس قلدس ومرتضى العربى وعبد الكريم زكريا أعضاء مجلس النواب .ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال باستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة مع فعاليات الاحتفال المتنوعة وبعض الأغانى الوطنية والترانيم الدينية التى قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالايبارشية وسط تفاعل من الحضور وكلمات من القلب لبعض القيادات التنفيذية وقيادات الكنيسة .

وعبر سكرتير عام محافظة أسيوط – خلال كلمته - عن خالص سعادته للمشاركة فى الاحتفالية نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ومدى تقديره لهذا الحفل الذى يقام سنويا بمناسبة بذكرى تجليس الأنبا لوكاس بمشاركة القيادات التنفيذية والامنية والشعبية فى جو من الحب والسلام يجسد قوة العلاقات بين فئات الشعب مسلمين وأقباط مشيرا إلى أهمية التفاف الشعب المصرى خلف قائده لمواجهة التحديات واستكمال عمليات البناء وتنفيذ خطط الدولة .

ووجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير الى جميع القيادات التى شاركت فى التهنئة بالاحتفال وعلى رأسها محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وحرصهم على المشاركة فى فعاليات الأيبارشية ودعمهم لجهود المؤسسات التنموية ومساندتهم للجهود المبذولة للنهوض، بالأنسان والدفع بعجلة التنمية الى الإمام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين موجها الشكر للأنبا يوأنس اسقف مطرانية اسيوط للأقباط الأرثوذوكس لحضوره الاحتفالية .