سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ا"30 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.ا.د" 33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ع.م"27 عاما عاطل ومقيم المنايف بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض "مطواه" والمتهم "جمعة.م.س"34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 65 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "جمال.ح.س" 33 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.