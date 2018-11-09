سقوط متهمة بالاستيلاء على 50 ألف جنيه من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة نصبت على عدد من المواطنين واستولت منهم على مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إيهامهم بقدرتها على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغات من بعض المواطنين، تفيد بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء منهم على (50) ألف جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وقيام المتهمة "صبرية.س." 60 سنة، المديرة المسئولة عن إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بإيهام بعض المواطنين بقدرتها على تسفيرهم، وتوفير فرص عمل لهم ببعض الدول العربية بمهن مختلفة، والإستيلاء من كل منهم على مبلغ (10 آلاف جنيه) كمقدم لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرة السفر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بمقر الشركة المُشار إليها، وبمناقشتها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.