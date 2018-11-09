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سفير اليمن يبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للجرحى اليمنيين ويثمن الجهود المصرية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:22 م
سفير اليمن يبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للجرحى اليمنيين ويثمن الجهود المصرية السفير اليمنى الدكتور محمد مارم مع أعضاء اللجنة الطبية
إيمان حنا
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بحث سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم اليوم مع اللجنة الطبية لعلاج الجرحى اليمنيين  وعدد من الاستشاريين سبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للجرحى من الحرب وآليات التعاون والتنسيق بين السفارة اليمنية واللجنة والجهات الأخرى المعنية لتذليل أى معوقات تواجه المرضى والجرحى .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الأطراف العلوية ولجنة الأطراف السفلية في بادرة مميزة خص بها الأطباء والاستشاريين الجرحى اليمنيين في مصر، مثمنا الجهود المصرية فى هذا الصدد .

 

من ناحية أخرى أشاد الدكتور مارم بالجهود الطيبة التي تقدمها اللجنة للجرحى الوافدين لمصر  للعلاج ، موجهاً  للأطباء على جهودهم الكبيرة، مثمناً الجهود التي تبذلها اللجنة بالتنسيق مع السفارة ، مبدياً استعداد السفارة والملحقية الطبية لمزيد من التعاون في أي تسهيلات لما يصب في مصلحة الجرحى.

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من جانبه أكد العقيد علي حسين، نائب رئيس اللجنة الطبية العسكرية، فى بيان للسفارة اليمنية، أن ما يقدم من خدمات طبية قد ساهم فى إعادة تأهيل مئات الحرجي اليمنيين وأعاد إليهم الثقة بأنفسهم ومكنتهم من اعادة ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

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شارك فى اللقاء أطباء واستشاريو جراحة الأطراف العلوية والسفلية والمخ والأعصاب والوجه والفكين واللواء عبدالرحمن الصعر محافظ عمران والعقيد عمار أبو حورية ممثل هيئة الأركان العامة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة اليمنية  بالقاهرة، ووفد من اللجنة الطبية العسكرية اليمينة.


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