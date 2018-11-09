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سفر وعودة 1297 مصريا وليبيا و 291 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:50 م
سفر وعودة 1297 مصريا وليبيا و 291 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1297 مصريا وليبيا و 291 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1060 إلى الجانب الليبي، بينهم 285مصريا و775 ليبيا ،  كما تم إنهاء إجراءات وصول 237 بينهم 207 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 136 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 155 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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