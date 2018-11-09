سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-11-2018

كتبت أمنية جلال

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة 9-11-2018، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، بالغا 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع