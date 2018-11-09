سامح شكرى يجرى اتصالاً بنظيره العراقى لتهنئته بتولى مهام منصبه

كتب : أحمد جمعة

قام سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بإجراء اتصال هاتفى بوزير الخارجية العراقى محمد الحكيم لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه، ومتمنياً له التوفيق والسداد.

وأضاف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد أيضاً على تطلعه للعمل سوياً مع محمد الحكيم خلال الفترة القادمة، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن، منوهاً إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، وحرص قيادتي البلديّن على تطوير أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وذكر حافظ، أن الوزير شكري أعرب لنظيره العراقي عن خالص تعازيه لضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي شهدته مدينة الموصل مساء أمس، مؤكداً على تضامن مصر الكامل ووقوفها مع العراق الشقيق في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.