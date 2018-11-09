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رئيس وزراء أستراليا يدين حادث الطعن بمدينة "ملبورن" ويصفه بالإرهابى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:58 م
رئيس وزراء أستراليا يدين حادث الطعن بمدينة "ملبورن" ويصفه بالإرهابى أستراليا
أ ش أ
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أدان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، العمل الإرهابى الذى وقع، فى وقت سابق اليوم الجمعة، بمدينة "ملبورن"، والذى أودى بحياة مواطن أسترالي، واصفا إياه "بالهجوم الشرير والجبان".

وأشاد موريسون- فى بيان نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية- بشجاعة قوات الشرطة التى هرعت إلى مكان الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة، وبأولئك الأشخاص الذين قاموا بتقديم المساعدة للمصابين.

 

وقال موريسون، إنه يتم التعامل مع هذا الهجوم على أنه حادث إرهابي، مشيرا إلى أن فريق مكافحة الإرهاب المشترك بقيادة شرطة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية بدأ التحقيق فى الحادث.

وأضاف موريسون، أنه لن يتم ترهيب الأستراليين أبدا بهذه الهجمات المروعة، قائلا "سنظل نمارس حياتنا ونتمتع بالحريات التى يكرهها الإرهابيون".
وكانت شرطة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية قد أعلنت، فى وقت سابق، مقتل المشتبه به فى حادث الطعن الذى أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

 

 


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