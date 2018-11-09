رئيس هيئة الطرق يعلن بدء تطبيق نظام رعاية صحية لعلاج العاملين

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، التعاقد مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة لعلاج جميع العاملين بالهيئة، لافتًا إلى أن التعاقد يشمل الكشف وعلاج كل العاملين فى العيادات والمستشفيات ومراكز الأشعة المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية والمتعاقد معها هذه الشركة الطبية المتخصصة .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه لأول مرة تبدأ الهيئة تطبيق نظام رعاية صحية يغطى كل العاملين وإجراء العمليات الجراحية لمن تستدعى حالته ضمن نظام الرعاية الطبية الجديدة، على أن تقوم الهيئة بدفع اشتراكات العاملين فى النظام التأمينى الصحى الجديدة نيابة عنهم خصما من حوافزهم.