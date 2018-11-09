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رئيس مدينة إسنا بالأقصر: لجنة باسم "التدخل السريع" للرقابة على الأسواق

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:45 ص
رئيس مدينة إسنا بالأقصر: لجنة باسم "التدخل السريع" للرقابة على الأسواق رئيس مدينة إسنا يعقد لقاء المجلس التنفيذي لبحث تطهير الترع والمجاري
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي بالمركز بحضور نواب رئيس المركز والسادة رؤساء القري ومديري الإدارات التنفيذية بالمركز، وذلك لمناقشة عدة موضوعات تهم المواطن الإسناوى، في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الإجتماع، العمل علي تطهير الترع والمجاري المائية مع عمل نموذج مكون من ثلاث اضلاع لتجميع القمامة، وشدد رئيس المدينة على المتابعة المستمر من رؤساء القري على منع البائعة الجائلين بجوار المدارس، ومنع أيضا البناء اسفل خطوط الضغط العالى، وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية والازالة الفورية في المهد.
 
وأكد محمد سيد سليمان خلال الإجتماع، على تشكيل لجنة تحت مسمي "التدخل السريع" مكونه من مدير إدارات البيئة والصحة والبيطري والتفتيش المالي والإداري والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مستمرة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك، على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيس المركز شخصياً.
 
وناقش رئيس المركز المشروعات الجاري عملها والمتوقفة وسبب توقفها مع التنبيه على تذليل جميع العقبات لاستكمال هذه المشروعات مع ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة المتاحة لجذب المستثمرين، لعمل مشروعات وخطط مستقبلية عليها لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.
 

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