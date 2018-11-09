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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:04 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء اللبنانى السابق يدعو للتمسك بـ "الحريرى" والوقوف إلى جانبه

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:04 م
رئيس الوزراء اللبنانى السابق يدعو للتمسك بـ "الحريرى" والوقوف إلى جانبه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى السابق تمام سلام، ضرورة التمسك برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ودعمه والوقوف إلى جانبه فى "هذه الظروف الصعبة التى يمر بها لبنان".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأسبق لوفد من "اتحاد الجمعيات البيروتية" برئاسة راجى الحكيم، ضم عددا من رؤساء الجمعيات والمجتمع المدني.
وقال رئيس الاتحاد- فى تصريح، عقب اللقاء- إن الوفد استعرض مع "سلام" الوضع العام فى مناطق لبنان المختلفة، والعاصمة بيروت بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك حالة من "الإحباط والقلق واليأس" لدى اللبنانيين من التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وحالة "التعجيز المقصودة" لعدم تأليف الحكومة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام أعرب للوفد عن عدم ارتياحه، وأنه غير مطمئن من العقبات التى تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، ومن انتقال العقد من مرحلة إلى أخرى.

يذكر أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متوقف بسبب إصرار حزب الله فى اللحظات الأخيرة لمشاورات التأليف الوزاري، على أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنية من فريق "8 آذار" بحقيبة وزارية، وهو الأمر الذى يلقى رفضا قاطعا من رئيس الوزراء سعد الحريرى الذى أعلن أنه انتهى من التشكيلة الحكومية، وينتظر فقط أن يقدم حزب الله أسماء مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية المحددة له، حتى يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة.


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