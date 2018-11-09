دمياط تبتكر صناديق القمامة تحت الأرض بتكلفة 55 ألف جنيه

دمياط عبده عبد الباري

تستعد محافظة دمياط للكشف عن فكرة تطوير صناديق جمع القمامة لتكون تحت الأرض كما ستعمل بنظرية الهيدروليك والبساتم حفاظا على البيئة ولمنع انتشار الامراض والحشرات من خلال فكرة مبتكرة تطبق لأول مرة في دمياط.

وقال اللواء احمد عبد المنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إن مشروع "المدفن الصحي" سيكون نقلة نوعية، وستكون حلا لمشكلة القمامة.

وأضاف أن الصندوق الواحد تصل تكلفته إلى حوالي 55 ألف جنيه، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية عليه قبل أن تعلن عنه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف عبد المنصف عن عدد من الحلول الهامة التى ستواجه بها مشكلة تراكم القمامة وطريقة التعامل معها بشكل آمن وبيئي وصحي، مضيفا أن هناك قرارات هامة سيتم الإعلان عنها بعد أن وافقت عليها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأشاد عبد المنصف بالقيادة الواعية للدكتورة منال عوض محافظ دمياط ودعمها لكل فكر جديد يساهم في تطوير المحليات.