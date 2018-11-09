video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دراسة جامعية: "اليوم السابع" أسرع الصحف وأكثرها اهتماما بـ"ترميم الكنائس"

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:11 م
دراسة جامعية: "اليوم السابع" أسرع الصحف وأكثرها اهتماما بـ"ترميم الكنائس" جانب من مناقشة رسالة الماجستير بإعلام جنوب الوادى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

كشفت دراسة جامعية، أن "اليوم السابع" أكثرالصحف التى تناولت قضية ترميم الكنائس وقانون ترميمها وأسرعها من حيث التغطية، مؤكدة أن الأمر  يرجع لطبيعة اليوم السابع وسرعتها عن غيرها فى الحصول على الخبر، وتشعب القضية وإثارتها للجدل بين الأوساط الدينية والنخب خلال الفترة الماضية، وأشارت الدراسة التى حصلت بها الباحثة رؤى محمد أبو الفضل بدران، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة جنوب الوادى، إلى أنها رصدت معالجة الصحف المصريه للقضايا التى أثيرت فى دورة انعقاد مجلس النواب الحالية، وعلاقتها باتجاهات النخبة فى مصر.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها الدكتور مرعى مدكور عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، والدكتورة هالة نوفل عميدة إعلام جنوب الوادى، أن قضايا الخلل فى منظومة القمح و قانون بناء وترميم الكنائس كانت من أهم القضايا التى أثيرت فى دورة البرلمان الأولى 2016، فى حين احتلت قضية تيران وصنافير وقانون الاستثمار اهتمام دورة الانعقاد الثانية من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017، وفى دورة الانعقاد الثالثة من أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018 استحوذت قضايا قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اهتمام الصحف المصرية بشكل أكبر من غيرها .

جانب من مناقشة رسالة الماجستير بإعلام جنوب الوادى (1)
 
جانب من مناقشة رسالة الماجستير بإعلام جنوب الوادى (2)
 
جانب من مناقشة رسالة الماجستير بإعلام جنوب الوادى (3)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استفتاء اليوم السابع.. 76% يتمنون قيادة صلاح محسن لهجوم الأهلى أمام الترجى

دراسة جامعية

اليوم السابع

اعلام جنوب الوادى




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة