دراسة جامعية: "اليوم السابع" أسرع الصحف وأكثرها اهتماما بـ"ترميم الكنائس"

وائل ربيعى

كشفت دراسة جامعية، أن "اليوم السابع" أكثرالصحف التى تناولت قضية ترميم الكنائس وقانون ترميمها وأسرعها من حيث التغطية، مؤكدة أن الأمر يرجع لطبيعة اليوم السابع وسرعتها عن غيرها فى الحصول على الخبر، وتشعب القضية وإثارتها للجدل بين الأوساط الدينية والنخب خلال الفترة الماضية، وأشارت الدراسة التى حصلت بها الباحثة رؤى محمد أبو الفضل بدران، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة جنوب الوادى، إلى أنها رصدت معالجة الصحف المصريه للقضايا التى أثيرت فى دورة انعقاد مجلس النواب الحالية، وعلاقتها باتجاهات النخبة فى مصر.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها الدكتور مرعى مدكور عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، والدكتورة هالة نوفل عميدة إعلام جنوب الوادى، أن قضايا الخلل فى منظومة القمح و قانون بناء وترميم الكنائس كانت من أهم القضايا التى أثيرت فى دورة البرلمان الأولى 2016، فى حين احتلت قضية تيران وصنافير وقانون الاستثمار اهتمام دورة الانعقاد الثانية من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017، وفى دورة الانعقاد الثالثة من أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018 استحوذت قضايا قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اهتمام الصحف المصرية بشكل أكبر من غيرها .