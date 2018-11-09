خلال 24 ساعة.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية وتجارية

شهد مطار القاهرة الدولى، يوم الخميس، انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها نحو 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 120 رحلات دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 38 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الخميس انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.

وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة .

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية، وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى، للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذًا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.