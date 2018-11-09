حالة الطقس اليوم الجمعة 9/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر و مديتني حلايب وشلاتين.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة حول الى اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود تدريجياً أجواء غير مستقرة، حيث تتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية متفرقة من المطر بمشيئة الله في عدة مناطق، تكون غزيرة في مناطق البادية.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً أثناء هبوب العواصف الرعدية وتثير الغبار والأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط ليلاً. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-40 سم)، إلى مائج ليلاً (50-70 سم فأكثر). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة وغير مستقرة في عموم المناطق.

حيث تنتظم وتشتد الفعالية الجوية بدءاً من جنوب المملكة وخليج العقبة، وتمتد تباعاً لبقية المناطق.

وتهطل زخات رعدية، متوسطة إلى غزيرة، من الأمطار وتترافق أحياناً بالبَرَد، في العديد من المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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