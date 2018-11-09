جامعة الإسكندرية تحتل مراكز متقدمة فى علوم الحياة بالتصنيف البريطانى "THE"

الإسكندرية- هناء أبو العز

أعلن الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية ، إحتلال الجامعة للمرة الأولى لمراكز متقدمة في موضوعات بحثية متخصصة ضمن التصنيف البريطاني THE (Times Higher Education) كموضوع علوم الحياة والعلوم الإكلينيكية والعلوم الإكلينيكية والعلوم الفيزيقية والصحة، يأتي ذلك عقب ظهور نتائج التصنيف العالمي THE للعام 2019 والتي أعلنت في السابع من نوفمبر 2018 لتصنيفات الجامعة في أحد عشر موضوعا متخصصا، وأكد الكردي أن الجامعة حققت مراكز متقدمة ضمن الجامعات التي حققت معايير دخول تلك التصنيفات وعددها ما يقرب من 1200 جامعة وهو ما يعني وجود الجامعة ضمن أعلى 4% من أفضل جامعات العالم من أصل ما يقرب من ثلاثين ألف جامعة على مستوى العالم.

وأشار الكردى أن الجامعة سجلت المركز 501-600 في موضوع علوم الحياة من أصل 751 جامعة مصنفة وهو ما يعني تصنيف الجامعة ضمن أعلى 2.5 من تلك الجامعات ، كما سجلت الجامعة المركز 501-600 في موضوع العلوم الإكلينيكية والصحة من أصل 721 جامعة مصنفة وهو مايعني تصنيف الجامعة ضمن أعلى 2.4 % من تلك الجامعات ، كما سجلت الجامعة المركز 801+ من أصل 963 جامعة مصنفة وهو مايعني تصنيف الجامعة ضمن أعلى 3.2 % من تلك الجامعات ، وفي ذات السياق أكد الكردي، أن أحد أهم أهداف الجامعة الإستراتيجية هو التواجد ضمن قائمة أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بالبحث العلمي والنشر العلمي المتميز لكافة فئات المجتمع الجامعي ، فضلا عن زيادة الإرتباط في كافة المجالات مع القطاعات الصناعية المختلفة.

وأضاف الكردي أن هناك نتائج بعض الموضوعات في هذا التصنيف العالمي ستعلن في نهاية نوفمبر 2018 ، مشيرا ان الجامعة تسعى وبقوة لإحتلال مراكز متقدمة بتلك الموضوعات وغيرها من التصنيفات العالمية المختلفة.