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خالد صلاح
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تونس تستضيف الدورة الثانية لمنتدى "بيدو" للتعاون بين الصين والدول العربية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:03 ص
تونس تستضيف الدورة الثانية لمنتدى "بيدو" للتعاون بين الصين والدول العربية تونس
بكين أ ش أ
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اتفق المشاركون في الاجتماع الـ13 للجنة الدولية للأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية (آي سي جي) على عقد الدورة الثانية لمنتدى "بيدو" للتعاون بين الصين والدول العربية في النصف الأول من عام 2019 في تونس.

وقال "ما جيا تشينغ" نائب مدير المكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية –في تصريحات خلال الاجتماع المقام في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين- إن نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي إس) سيبدأ تقديم خدماته إلى الدول والمناطق الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" بنهاية عام 2018، بينما ستصبح خدماته عالمية بحلول العام 2020.
وأضاف تشينغ أن الصين ستدفع تقدم نظام "بيدو" للملاحة لتخدم الدول العربية في المستقبل.
وتهدف الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى تعزيز التناسق والتعاون في الملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى جانب تحفيز تطبيق الأنظمة في العالم.
وأصبحت الصين عضوا في نظام " آي سي جي" في سبتمبر 2007، ويعتبر نظام "بيدو" الصيني نظاما عالميا معترفا به إلى جانب نظام "جي بي إس" الأمريكي ونظام جاليليو الأوروبي لتحديد المواقع، ونظام جلوناس الروسي.

 

 


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