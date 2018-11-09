تموين القليوبية: استقبلنا 267 ألف مواطن لإضافة 756 ألف مستفيد على البطاقات

أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن مكاتب التموين المنتشرة بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة، والتى يبلغ عددها 68 مكتبا، استقبلت 267104 مواطنا لإضافة 756322 مستفيدا جديدا من أبناء المحافظة، فى الفترة من الأول أغسطس حتى الأربعاء 7 نوفمبر الجارى.

وأضاف "الصباحي" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي ما تم تسجيله على النظام 74226 طلب، والمتبقي 292868 طلب، وذلك خلال الفترة التى أعلن عنها وزير التموين الدكتور على المصيلحى، والتى انتهت اول أمس الاربعاء الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وتابع وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم تسليم 292868 طلب إضافة مواليد خلال فترة الإضافة من الأول من أغسطس حتى الأربعاء الماضي 7 نوفمبر الجاري، وبذلك اصبح المتبقي لدي المكاتب أمس الخميس صفر.