تعرف على كيفية التقدم لجوائز الإنجازات العلمية الطلابية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- جمال حراجى

أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، عن بدأ التقدم لجوائز الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى الجديد، حيث تمنح جوائزمالية قيمة للطلاب الفائزين وهى ثلاث جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية ، جائزة لأفضل إبتكار تم انجازه، جائزتان لأفضل فكرة تطبيقية، وسيتم تقييم الإنتاج العلمى من قبل لجنة متخصصة بناء على معاييرالإبتكاروإمكانية التطبيق لحل مشاكل صناعية أومجتمعية وإمكانية التطويرلصناعة نموذج أولى.

يقدم الطالب موجز عن الإنتاج العلمى (بأى من اللغتين العربية أو الإنجليزية) يتضمن الهدف من المشروع أو الابتكار وأهميته وكيفية تنفيذه ونتائجه وتطبيقاته.

شروط التقدم أن يكون الطالب مقيد بكلية من كليات جامعة قناة السويس ، ولن يتم قبول الإنتاج العلمى بدون توقيع المشرف الرئيسى على الغلاف أو موافقة عميد الكلية ، لا يزيد ملخص الإنتاج العلمى عن خمسة صفحات متضمنة الغلاف و الصور والجداول، وأن يكون العمل تطبيقى لخدمة الجامعة والمجتمع.

آخرميعاد للتقدم 31 ديسمبر 2018 ويقدم الإنتاج العلمى إلى مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بمبنى تطوير التعليم الدورالأرضى، من الأحد الى الخميس من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.