video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على كيفية التقدم لجوائز الإنجازات العلمية الطلابية بجامعة قناة السويس

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على كيفية التقدم لجوائز الإنجازات العلمية الطلابية بجامعة قناة السويس جامعة القناة
الإسماعيلية- جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، عن بدأ التقدم لجوائز الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى الجديد، حيث تمنح جوائزمالية قيمة للطلاب الفائزين وهى ثلاث جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية ، جائزة لأفضل إبتكار تم انجازه، جائزتان لأفضل فكرة تطبيقية، وسيتم تقييم الإنتاج العلمى من قبل لجنة متخصصة بناء على معاييرالإبتكاروإمكانية التطبيق لحل مشاكل صناعية أومجتمعية وإمكانية التطويرلصناعة نموذج أولى.

يقدم الطالب موجز عن الإنتاج العلمى (بأى من اللغتين العربية أو الإنجليزية) يتضمن الهدف من المشروع أو الابتكار وأهميته وكيفية تنفيذه ونتائجه وتطبيقاته.

شروط التقدم أن يكون الطالب مقيد بكلية من كليات جامعة قناة السويس ، ولن يتم قبول الإنتاج العلمى بدون توقيع المشرف الرئيسى على الغلاف أو موافقة عميد الكلية ، لا يزيد ملخص الإنتاج العلمى عن خمسة صفحات متضمنة الغلاف و الصور والجداول، وأن يكون العمل تطبيقى لخدمة الجامعة والمجتمع.

آخرميعاد للتقدم 31 ديسمبر 2018 ويقدم الإنتاج العلمى إلى مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بمبنى تطوير التعليم الدورالأرضى، من الأحد الى الخميس من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد عادل

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار الجامعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة