تعرف على أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية × 6 معلومات

كتب مدحت وهبة

تبدأ الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات حلاوة المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لدى الشركة، كما سيتم طرحها بمنافذ المجمعات اعتبارا من غد اليبت بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار حلاوة المولد فى منافد المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة .

١- طرح حلاوة مولد النبوى فى منافد الشركة بمحافظات الوجه القبلى اعتبارا من غد السبت وبتخفيضات عن الأسواق الأخرى.

٢- طرح عبوة زنة كيلو و100 جرام بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 جنيها، وتتضمن 12 صنفا، وذلك وفقا لأنواع الأصناف.

٣- طرح عبوة زنة كيلو ونصف جرام تتضمن 15 صنفا من الحلوى بسعر من 50 إلى 70 جنيها.

٤- طرح عبوة زنة 2.5 كليو جرام تتضمن 19 صنفا بسعر من 90 إلى 100 جنيه.

٥- طرح 3 كيلو تتضمن 24 صنفا من الحلوى بسعر 125 جنيها

٦- طرح عبوة فاخرة زنة 4.2 كيلو جرام تتضمن 30 صنفا بسعر275 جنيها.