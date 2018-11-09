تخصيص 5 قطع أراضى بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة لمشروعات طبية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة اجتماعا مع هانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وأعضاء المكتب الفني، لبحث تعزيز الفرص الإستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة القناطر الخيرية السياحية ومدينة الخانكة الصناعية.

واستعرض المحافظ الفرص الإستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية، والتى يمكن أن تكون الشركات والمستثمرون طرفاً أساسياً فى الاستثمار فيها، حيث استعرض ثلاث مشروعات بمدينة القناطر الخيرية وهي منطقة الشاليهات وحديقة عفلة واستراحات محلج الأقطان بالإضافة إلى منطقة الـ 36 فدان بالمنطقة الصناعية بالخانكة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 5 قطع أراضي لمشروعات صناعية بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمساحات تتراوح بين 3000م2 و8000 م2 من بإجمالي مساحة 23358م2 مضيفا أن قطع الأراضي سيتم استخدامها في المشروعات الطبية والنسيجية بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة كما يتيح فرص عمل للشباب بها.

وأكد خلال اللقاء أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الإستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مشيرا إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتماما بالغا، وتقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوي الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.