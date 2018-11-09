تحرير 2125 مخالفة مرورية وضبط 1625 هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة. أسفرت الحملة عن ضبط 1625متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "محمد.ف" 39 سنة عاطل مقيم جبارس بحرى مركز إيتاى البارود مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز إيتاى البارود "قتل" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد، و"أحمد.ى" 42 سنة عاطل مقيم العامرية الإسكندرية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز أبو المطامير والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد. كما تم تحرير 2125 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط "أحمد.ع" 23 سنة سائق مقيم المحطة الرحمانية حال قيادته دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى قسم برج العرب الإسكندرية عن بلاغ المدعو محمد إبراهيم حسن إبراهيم. كما تم رفع وإزالة 2176 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

من ناحية أخرى أصيب شخص باشتباه كسر بالركبة وسحجات وكدمات متفرقة إثر سقوطه من قطار على رصيف محطة سكة حديد التوفيقية وتم نقله لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول عبدالعزيز م ع 58 سنة ومقيم قرية إبراهمية مهنا مركز كوم حماده مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الطبية وعمل اللازم له وغادرها.

وبسؤاله قرر أنه حال نزوله من أحد القطارات بمحطة سكة حديد التوفيقية بدائرة المركز قادماً من الإسكندرية انزلقت قدماه وسقط أرضاً على رصيف المحطة وحدثت إصابته المشار إليها وأضاف أنه كان فى طريق عودته من عمله لمحل إقامته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر الازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.