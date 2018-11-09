تحرير 2125 مخالفة مرورية وضبط 1625 هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملة عن ضبط 1625متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "محمد.ف" 39 سنة عاطل مقيم جبارس بحرى مركز إيتاى البارود مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز إيتاى البارود "قتل" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد، و"أحمد.ى" 42 سنة عاطل مقيم العامرية الإسكندرية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز أبو المطامير والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
كما تم تحرير 2125 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط "أحمد.ع" 23 سنة سائق مقيم المحطة الرحمانية حال قيادته دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى قسم برج العرب الإسكندرية عن بلاغ المدعو محمد إبراهيم حسن إبراهيم.
كما تم رفع وإزالة 2176 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
من ناحية أخرى أصيب شخص باشتباه كسر بالركبة وسحجات وكدمات متفرقة إثر سقوطه من قطار على رصيف محطة سكة حديد التوفيقية وتم نقله لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول عبدالعزيز م ع 58 سنة ومقيم قرية إبراهمية مهنا مركز كوم حماده مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الطبية وعمل اللازم له وغادرها.
وبسؤاله قرر أنه حال نزوله من أحد القطارات بمحطة سكة حديد التوفيقية بدائرة المركز قادماً من الإسكندرية انزلقت قدماه وسقط أرضاً على رصيف المحطة وحدثت إصابته المشار إليها وأضاف أنه كان فى طريق عودته من عمله لمحل إقامته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر الازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما تمكن ضباط تأمين محكمة وادى النطرون من ضبط عاطل حال محاولته سرقة دراجة بخارية ملك عامل بوفيه بالمحكمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، كما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بنشوب حريق بشقة بمساكن مجلس المدينة بشارع الشاملة بدائرة القسم.
وانتقلت قوات الحماية المدنية ، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقه بالطابق الأرضى بعقار مكون من 6 طوابق بالمساكن المشار إليها ملك سامح م ع 45 سنة قهوجى ومقيم بذات العنوان تم السيطرة عليه وإخماده.
ونتج عن ذلك إصابة مالك الشقه المذكور ، زوجته عبير ف م 35 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بحروق من الدرجتان الثانيه والثالثه بأنحاء متفرقه بالجسم بنسبة 35% و تم نقل المصابان لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج.
وبسؤال مالك الشقه المذكور قرر أنه حال قيامه بعمل كوب شاى على بوتاجاز بالشقه حدث تسرب للغاز من الأنبوبة ما أدى لإشتعال النيران وحدوث إصابته وزوجته أثناء محاولتهما إخماد النيران .
كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت مفادها قيام كل من وليد ا ا 39 سنة عاطل سبق اتهامه فى عدد 11 قضايا متنوعة، وليد م ع 37 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت فئة " أ " " فرض سيطرة سبق اتهامه فى عدد 7 قضايا متنوعة، على ا م 20 سنة عاطل مقيمين مساكن السوق حوش عيسى سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا متنوعة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة حوش عيسى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة حوش عيسى وبحوزتهم عدد 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ، عدد 78 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 150 جراما، و21 قرصا مخدرا، و2750 جنيها، سلاح أبيض " سكين ".
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار " والمبالغ المالية من "متحصلات البيع " والسلاح الأبيض " بقصد الدفاع " كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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