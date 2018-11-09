تحرير 1867 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1867 مخالفة مرورية متنوعة و شملت532 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و94 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و89 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 15 سيارة و150 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 64 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 52 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 40 رخصة لمخالفة البيئة و 110 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51 رخصة لمخالفة خط السير، و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و41 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 64 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 55 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 62 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و45 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6 سيارات متروكة، و83 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير79 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و39 مخالفة مواقف عشوائية، و45 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير44 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.