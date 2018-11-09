انفجار ماسورة مياه أمام مدرسة بالسنطة

شهدت قرية كفر قرطام التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية انفجار ماسورة مياه أمام المدرسة، وتسبب المياه فى غرق الشوارع ودخولها لفناء المدرسة، انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة والمحاسب أحمد المغاورى، سليمان نائب رئيس المدينة، للقرية وتم على الفور استدعاء فريق الصيانة بشركة مياه الشرب لإصلاح الماسورة المكسور.

كان رئيس مدينة السنطة قد تلقى إخطارا بانفجار ماسورة مياه أمام مدرسة بكفر قرطام، وانتقل رئيس المدينة وتم استدعاء سيارات كسح لشفط المياه وإخطار شركة مياه الشرب للإصلاح المسورة.

وكلف رئيس المدينة نائبة أحمد المغاورى سليمان بمتابعة أعمال الإصلاح وشفط المياه، تمهيدا لإعادة توصيل المياه مرة آخرى للقرية.