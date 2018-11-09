اليوم.. إغلاق جزئى لشارع الجيزة المتقاطع مع شارع الطحاوية

أعلنت محافظة الجيزة عن إغلاق جزئى لشارع الجيزة وتقاطعه مع شارع الطحاوية، بدءًا من اليوم الجمعة من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا وكذلك يوم السبت غدًا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا وذلك لنقل مسار بعض خطوط المياه المتعارضة مع الأعمال التى تتم بنفق النهضة .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت بعض التحويلات المرورية لمساعدة قائدى المركبات مستخدمى هذه الطرق، فالقادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة، سيتم غلق الطريق على مرحلتين، وعدم البدء فى المرحلة الثانية إلا عقب الانتهاء من المرحلة الأولى .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات بالتعديلات الجديدة .