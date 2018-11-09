المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فى أعمال إصلاحات لكوبرى غمرة لمدة 3 أيام، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبرى غمرة للسيارات، وسيكون العمل بشكل جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر "بالتناوب" للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

وستكون مواعيد العمل ليلاً ونهارًا ‏من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة حتى 6:00 صباح يوم الأحد المقبل، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وقامت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.