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المجلس الأعلى للإعلام ينعى الإذاعية "نادية صالح": رحلة عطاء طويلة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:49 م
المجلس الأعلى للإعلام ينعى الإذاعية "نادية صالح": رحلة عطاء طويلة الإعلامية نادية صالح
كتب محمد صبحى
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن والأسى الإعلامية الكبيرة " نادية صالح" التي توفيت صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة عطاء طويلة في العمل الإعلامي والإذاعي.
 
 يُذكر أن "نادية صالح"، من مواليد 29/6/1940، وبدأت بدراسة الطب ثم تحولت إلى كلية التجارة، وحصلت على بكالوريوس التجارة عام 1964، ثم حصلت على دبلوم الإعلام من جامعة القاهرة عام 1970، ثم حصلت على دبلوم الاتصالات الجماهيرية من جامعة كورنيل الأمريكية عام 1984، ودبلوم في الإدارة من اليابان عام 1996، "مركز يوكو هاما كنشوسنتر للإدارة".
 
ومن أشهر برامجها «زيارة لمكتبة فلان»، والتي استضافت فيه مشاهير الفن والعلم مثل "محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وخليل فاضل، ونجيب محفوظ".
 
 

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