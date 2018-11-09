المبعوث الأممى إلى ليبيا: 80% من الشعب الليبى يصر على إجراء الانتخابات

نيويورك أ ش أ

قال المبعوث الأممى إلى ليبيا، غسان سلامة إن الخطة الأمنية التى تم الاتفاق عليها من أجل طرابلس لقيت نجاحا وقبولا.

وأضاف سلامة - فى كلمة له أثناء بجلسة لمجلس الأمن الدولى - أنه يشعر بتحسن الأوضاع الأمنية فى العاصمة طرابلس ، مشددًا فى الوقت ذاته على أن 80% من الليبيين مصرون على إجراء الانتخابات..حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية الخميس.

وأكد سلامة أن المؤتمر الوطنى يجب أن يعقد قبل نهاية العام، والانتخابات فى الربيع المقبل، مشيرًا إلى أن التهديد بفرض عقوبات كان له أثر إيجابى على الوضع الأمني.