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القبض على موظف و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:43 ص
القبض على موظف و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على موظف و5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.م.أ"31 عاما عاطل ومقيم المنايف بحوزته سلاح ابيض"سكين"والمتهم "شريف.س.ب"36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "محمد.ع.ا"31 عاما موظف مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "حسن.ى.م"29 عاما عاطل ومقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "محمود.ب.ت"17 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.م"23 عاما عاطل ومقيم ابوخروع بحوزته سلاح ابيض"مطواه".
 
 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

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