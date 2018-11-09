القبض على أخطر العناصر الإجرامية فى المحلة وبحوزته بندقية آلية

الغربيــــة عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية وفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة والرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والمقدم محمد البرلسي مفتش المباحث من ضبط مسعد البسيونى أبو المجد القلينى 30 سنة مقيم بمنطقة أبو دراع ثان المحلة وشهرته "سماره" أخطر مسجل شقى خطر فرض سيطرة وبلطجه بالمحلة وبحوزته بندقية آلية لاتهامه فى قضية شروع فى قتل.

كانت معلومات قد وردت اماَم العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود عن تواجد المتهم باحد الأماكن بدائرة قسم ثالث المحلة وبعرض المعلومات علي اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية قررا على الفور سرعة ضبط المتهم وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية تم إعداد عدة أكمنة للقبض عليه حيث تم إلقاء القبض عليه بأحد الأكمنة بنطاق قسم ثالث المحلة تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.