video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الشباب والرياضة" تحدد 224 مركزا وناديا بأسوان لإذاعة نهائى أفريقيا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:43 م
"الشباب والرياضة" تحدد 224 مركزا وناديا بأسوان لإذاعة نهائى أفريقيا جماهير الأهلى - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إذاعة مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم، الجمعة، داخل 224 مركز شباب ونادى بمحافظة أسوان.
 
قال هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إنه سيتم إذاعة مباراة النهائى الإفريقى داخل 194 مركز شباب و30 نادياً بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه وجه مديرى مراكز الشباب بفتح المراكز لاستقبال الشباب لمشاهدة المباراة، لافتاً إلى هناك استعدادات لتوفير المناخ الملائم للجمهور لمتابعة المباريات داخل الأندية ومراكز الشباب.
 
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أن هناك عدداً من المراكز والأندية مجهزة بشاشات عملاقة كمركز شباب حى قدرى عثمان ومركز شباب مدينة أسوان بمدينة أسوان، ومراكز شباب اللديد والنزل ونجع الحوش ونجع السايح بإدارة إدفو، ومراكز شباب البصالي والعتمور بحري وسلوا بحري وسلوا قبلي بإدارة كوم أمبو، ومراكز شباب الجعافرة والطويسة والشطب ومركز شباب مدينة دراو ومركز شباب الحربياب بإدارة دراو، ومراكز شباب عنيبة وكلابشة والدر وتنقار بإدارة نصر النوبة.
 
 
 
 
 
 
http://search.youm7.com/story/2018/11/7/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89/4023035
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مباشر.. الترجي التونسي ضد الأهلي فى موقعة حسم اللقب الإفريقى

فيديو.. جماهير الأهلى تصل تونس لمؤازرة الفريق أمام الترجى

الشباب والرياضه

مباراه نهائى افريقيا

اذاعه مباراه الاهلى والترجى

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة