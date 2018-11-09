"الشباب والرياضة" تحدد 224 مركزا وناديا بأسوان لإذاعة نهائى أفريقيا

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إذاعة مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم، الجمعة، داخل 224 مركز شباب ونادى بمحافظة أسوان.

قال هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إنه سيتم إذاعة مباراة النهائى الإفريقى داخل 194 مركز شباب و30 نادياً بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه وجه مديرى مراكز الشباب بفتح المراكز لاستقبال الشباب لمشاهدة المباراة، لافتاً إلى هناك استعدادات لتوفير المناخ الملائم للجمهور لمتابعة المباريات داخل الأندية ومراكز الشباب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أن هناك عدداً من المراكز والأندية مجهزة بشاشات عملاقة كمركز شباب حى قدرى عثمان ومركز شباب مدينة أسوان بمدينة أسوان، ومراكز شباب اللديد والنزل ونجع الحوش ونجع السايح بإدارة إدفو، ومراكز شباب البصالي والعتمور بحري وسلوا بحري وسلوا قبلي بإدارة كوم أمبو، ومراكز شباب الجعافرة والطويسة والشطب ومركز شباب مدينة دراو ومركز شباب الحربياب بإدارة دراو، ومراكز شباب عنيبة وكلابشة والدر وتنقار بإدارة نصر النوبة.

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