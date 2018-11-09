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"السياحة" تضع خطة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:00 ص
"السياحة" تضع خطة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان
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كشفت وزارة السياحة، عن أنها تضع خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مصر، بداية من الفنادق وحتى رفع وعى أهالى المدن السياحية بأهمية السياحة والحفاظ على المقاصد المختلفة، ونشر ثقافة التعامل مع السائحين مما يعطى انطباعًا جيدًا لدى الزوار.

 

وتحضر وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، حاليًا فعاليات بورصة لندن للسياحة الدولية، حيث أشارت إلى أن تصنيف الفنادق المصرية لم يتم تحديثه منذ عام 2006 فى ظل متغيرات كبيرة وسريعة، مضيفة أنه يتم حاليًا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، مشيرة إلى صندوق تطوير الفنادق الذى يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.

 

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال تواجدها فى لندن بعض ملامح الحملة الترويجية الدولية الجديدة لمصر، والتى ستتضمن عدة محاور من بينها الدعاية لكل محافظة سياحية على حدى، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination، كما تحدثت عن المفهوم الذى تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة "People to People "P2P.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحملة الترويجية الجديدة ستعتمد على آليات الترويج الحديثة وأن بها الكثير من المرونة، وسيتم تطويع المحتوى التسويقى ليتلاءم مع كل سوق سياحى على حدى، مما سيجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية فى الاسواق المستهدفة.


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