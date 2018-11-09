السياحة الرومانية فى طريقها للعودة لمصر مرة أخرى

كتب هانى الحوتى

كشفت أمنية فهمى نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، عن موافقة الجانب الرومانى مبدئياً على استئناف حركة السياحة إلى المقاصد السياحية الشاطئية على ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد زيارة لوفد من 3 شركات سياحة مصرية إلى بوخارست الشهر الماضى، لبحث زيادة السياحية البينية بين البلدين.

وأضافت أمنية فهمى، لـ"اليوم السابع"، أن أعداد السياحة الرومانية الوافدة لمصر قبل الحظر الأوروبى على السواحل المصرية كانت جيدة، إذ كانت تستقبل مصر 3 رحلات شارتر أسبوعياً، متابعة أن استئناف تلك الرحلات يساهم بشكل كبير فى تحسن حركة السياحة.

ويستهدف المجلس الأعمال المصرى الرومانى، فى خطته خلال الفترة المقبلة جذب الاستثمارات الرومانية لمصر وتعزيز التبادل التجارى فى مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الأدوية والسياحة والأسمدة والمبيدات.

وبحسب أحمد السكرى رئيس المجلس، فأن قطاع السياحة يأتى فى مقدمة أولويات خطة المجلس الجديدة، حيث يستهدف جذب 3 ملايين سائح رومانى لمصر بواقع 10% من إجمالى عدد السائحين البالغ عددهم من 20 إلى 30 مليون سائح.

تبلغ عدد المشروعات الرومانية في مصر نحو 60 مشروعاً برأسمال مصدر وقدره 223.9 مليون دولار، وتبلغ إجمالى قيمة مساهمة الاستثمارات الرومانية فى مصر نحو 880.3 مليون دولار (ما نسبته 39% من رأس المال المصدر)، حيث تحتل رومانيا المرتبة 40 بين الدول المستثمرة فى مصر.