السعودية تغيث اليمنيين.. توزيع 91 طنًا سلال غذائية على 17 قرية بمحافظة حجة

إيمان حنا

تمد المملكة يد العون للشعب اليمنى فى محنته التى بدأت منذ الانقلاب الحوثى ، واستمرارا للعمليات الإنسانية المقدمة من السعودية للأشقاء فى اليمن قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 91 طنًا من السلال الغذائية في 17 قرية تابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 7500 فرد، طبقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

ومن ناحية أخرى دشن وكيل محافظة صنعاء نائب رئيس لجنة الاغاثة عايض عصدان توزيع عدد من السلال الغذائية و عشرة آلاف كرتون من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنازحي محافظة صنعاء في المناطق المحررة وفي مديريتي نهم وبني ضبيان، طبقا لما ورد فى وكالة الأنباء اليمينة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا .