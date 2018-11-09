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السجن 7 سنوات لسويدى هدد 21 وزيرا بالقتل

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:45 م
السجن 7 سنوات لسويدى هدد 21 وزيرا بالقتل الشرطة السويدية
أ ف ب
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حكمت محكمة سويدية الجمعة على رجل فى الثالثة والأربعين من العمر بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بإسال تهديدات بالقتل ومسحوق أبيض لم يُعرف تكوينه إلى 21 وزيراً، بمن فيهم رئيس الحكومة.

وأدين مايكل سالونين أيضاً بتهمة محاولة القتل، لأنه بعث العالم الماضى برسالة مفخّخة، لم تنفجر، إلى شركة كريبتوباى فى لندن التى تبيع عملة بيتكوين الرقمية.

وفى أغسطس 2017، بعث المدان بمظاريف يحتوى كل منها على المسحوق الأبيض وعلى رسالة تقول "ستموت عمّا قريب" إلى منازل كل من الوزراء المستهدفين، بما فيها منزل رئيس الوزراء ستيفان لوفين، كما قالت المحكمة.

كما بعث برسائل مماثلة إلى عدد كبير من الشخصيات السويدية الأخرى.

ودفع مايكل سالونين الذى كان فى الحبس الموقت منذ مايو، ببراءته.

ومن السهل جداً فى السويد الحصول على بيانات الضرائب وعناوين الأشخاص وأرقام هواتف جميع المواطنين، وليس من النادر أن يقوم نواب بأنفسهم بشراء حاجياتهم من دون أى حماية أحياناً.

وفى 1986 قُتل رئيس الوزراء الأسبق اولوف بالمه بالرصاص فى ستوكهولم لدى عودته مشياً من السينما الى منزله من دون حماية. وما زال قتله لغزاً حتى اليوم.


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