الرئيس الأمريكى يوقع قانونا يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء

(أ ش أ)

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونا ينص على عدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين بطلب اللجوء.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق اليوم أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود البلاد الجنوبية لن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارتا العدل والأمن الداخلى - فى بيان - أنه سيحرم مَن ينتهك أى قيود رئاسية على دخول البلاد من طلب اللجوء، مضيفا أن الرئيس ترامب يمكنه وقف الهجرة "لمصلحة وطنية".