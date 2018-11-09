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الخارجية الروسية: عقوبات واشنطن الجديدة على موسكو محكوم عليها "بالفشل "

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 ص
الخارجية الروسية: عقوبات واشنطن الجديدة على موسكو محكوم عليها "بالفشل " سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن محاولات التأثير على روسيا من خلال العقوبات محكوم عليها بالفشل.

وقال ريابكوف فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - الخميس - إن روسيا متمسكة بنهجها المبدئى لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة عندما تكون واشنطن مستعدة لذلك وتتخلى عن "محاولات الابتزاز والضغط".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات على 3 أشخاص و9 شركات روسية، توسيعا للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا فى عام 2014.

 


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