الجيش السورى يقتل 5 إرهابيين بريف حماة الشمالى

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قتل 5 عناصر إرهابية وأصيب آخرون اليوم الجمعة إثر كمين محكم للجيش السورى على محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أنه ردًا على اعتداءات التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى مزارع الدحروج جنوب غرب بلدة اللطامنة على نقطة عسكرية على محور الزلاقيات بالأسلحة الثقيلة، نفذ الجيش السورى كمينًا محكمًا لعدد من إرهابيى ما يسمى " كتائب العزة"، أسفر عن مقتل 5 إرهابيين، وإيقاع عدد من المصابين وتدمير ما بحوزتهم من الأسلحة والذخائر.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى تصدت أول أمس لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية تجاه النقاط العسكرية المتمركزة فى محيط بلدة المصاصنة بالريف الشمالى لحماة، وكبدتهم خسائر فى العتاد والأفراد.