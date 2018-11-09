الثانية على العالم فى "تحدى القراءة العربى": سعيدة بتكريم شيخ الأزهر

عبرت مريم محمد يوسف الطالبة بمدرسة مجمع رخا التجريبى للغات، التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتها بتكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لها، قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، أمس، لحصولها على المركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة " تحدى القراءة العربى".

وأكدت مريم يوسف، لـ"اليوم السابع" أن المسئولين فى مصر يقدرون المواهب، مما يزيدهم رغبة فى بذل المزيد من الجهد لرفع علم مصر فى المحافل الدولية، ويكونوا سعداء لخدمة وطنهم، دون أن ينتظروا مقابل لذلك، فمصر تستحق كل التضحية والعطاء، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يذكر أن مريم محمد يوسف حصلت على المركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى مصر، ولُقبت بـ"بطلة التحدي" وحصلت على درع بطل التحدى و15 ألف درهم إماراتى، وشهادة تقدير، وحصلت على المركز الثانى على مستوى العالم فى نفس المسابقة، وكرمها سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم أمير إمارة دبى للطالبة وحصولها على جائزة مالية آخرى.