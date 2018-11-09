"التعليم العالى": منح دراسية مقدمة من الحكومة اليونانية

كتب- وائل ربيعى

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليونانية، والتى تتضمن توفير عدد من المنح لغير اليونانيين لدراسة اللغة اليونانية الحديثة للعام 2018/2019.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم 19 نوفمبر الجارى لتقديم أصول أوراق التقدم للبعثة الدبلوماسية اليونانية بالقاهرة (القنصلية والمركز الثقافى اليونانى)، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية فقط، وطلب التقدم على البريد الإلكتروني foreigners@iky.gr، ويشترط فى المتقدمين ألا يكون حاملا للجنسية اليونانية، وألا يزيد السن عن 40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادةجامعية من جامعة غير يونانية.

وأضاف التقرير أن مدة المنحة تصل إلى 7 شهور تبدأ اعتبارا من ديسمبر المقبل حتى يونيو 2019 بإحدى الجامعات اليونانية، على أن يتحمل الجانب اليونانى كافة نفقات الدراسة، وتأمين طبى فى حالات الطوارئ، وراتب شهرى يصل إلى 150 يورو، بالإضافة إلى 200 يورو نفقات وصول وبدء المنحة.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.