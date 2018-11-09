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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:27 م
خالد صلاح
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البوسنة تمنع نحو 150 مهاجرًا من عبور حدودها للوصول إلى كرواتيا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:00 م
البوسنة تمنع نحو 150 مهاجرًا من عبور حدودها للوصول إلى كرواتيا مهاجرين
أ ش أ
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منعت السلطات فى شمال غرب البوسنة نحو 150 مهاجرًا من النزول من قطار للدخول إلى البلاد، بهدف عبور الحدود إلى كرواتيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، ثم الانتقال إلى دول أخرى داخل التكتل.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المهاجرين تقطعت بهم السبل عندما وصل القطار إلى بلدة (بيخاتش) البوسنية فى وقت مبكر من اليوم، مضيفة أن الشرطة سمحت بنزول سبعة منهم، من بينهم أشخاص من ذوى الإعاقة إلى جانب عائلة لديها أطفال، فيما أرسلت باقى المهاجرين إلى مناطق أخرى داخل البلاد، كما أوضحت الشرطة أنه لا يمكن استيعاب المزيد من الأشخاص فى هذه المنطقة.


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