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البورصة: 54 شركة مسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:00 ص
البورصة: 54 شركة مسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت البورصة، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس.
   
وضمت قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية، بحسب بيان البورصة، 54 شركة، بعد استبعاد كلٍ من الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج التى ارتفع سعر سهمها إلى 2.091 جنيه، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك وبلغ سعرها 2.017 جنيه.
 
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى" وعلى أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
 
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.
 
وأضاف رئيس البورصة، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
 
ومن شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، خاصة أن السيولة والتداولات هى المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أى طروحات جديدة.
 
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