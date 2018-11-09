البحرية اللبنانية تضبط مركبا على متنه 42 مهاجرًا غير شرعى

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تمكنت القوات البحرية ومخابرات الجيش اللبنانى من ضبط مركب على متنه 42 مهاجرًا غير شرعى قبالة شاطىء القلمون باتجاه مدينة طرابلس شمالى لبنان؛ وذلك قبل توجهه إلى قبرص.

وذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى -فى بيان لها اليوم- أن معلومات كانت قد توافرات لدى مخابرات الجيش عن إبحار المركب باتجاه قبرص بطريقة غير شرعية، وأنه كان يحمل على متنه أشخاصًا من سوريا وبنجلاديش، مضيفة أن قوة مشتركة من البحرية والمخابرات أوقفت المركب قبل وصوله إلى وجهته، وعملت على سحبه إلى الشاطىء، وإحالة من كانوا على متنه إلى القضاء المختص.