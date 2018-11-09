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الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض حدود جمركية فى البحر الأيرلندى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:00 ص
الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض حدود جمركية فى البحر الأيرلندى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن (رويترز)
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أفادت رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أطلعت عليها صحيفة "تايمز" بأن الاتحاد الأوروبى يريد فرض حدود جمركية فى البحر الايرلندى بين ايرلندا الشمالية وباقى المملكة المتحدة فى حال لم يتم التوصل لاتفاق لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وفى الرسالة قالت ماى إنها لن تسمح بتقسيم بين إقليم ايرلندا الشمالية وبريطانيا، وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطى الوحدوى فى ايرلندا الشمالية إن الرسالة دقت أجراس الإنذار.

وتكافح ماى للتوصل إلى اتفاق انسحاب يحظى بتأييد فى بروكسل وداخل حزبها المنقسم بشدة وبين أعضاء الحزب الديمقراطى الوحدوى الذين لا يريدون أن تعامل ايرلندا الشمالية بشكل مختلف عن باقى المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم مكتب ماى فى عشرة داونينج ستريت إن الرسالة تحدد التزام ماى بعدم قبول أى وضع تقسم فيه أراضى المملكة المتحدة إلى منطقتين جمركيتين.

 

 


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الاتحاد الأوروبى

أوروبا

فرض حدود جمركية

البحر الأيرلندى

تيريزا ماى




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