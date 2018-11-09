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الأوقاف تصدر الطبعة الثانية من كتاب مفاهيم يجب أن تصحح باللغة الروسية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:08 م
الأوقاف تصدر الطبعة الثانية من كتاب مفاهيم يجب أن تصحح باللغة الروسية كتاب مفاهيم يجب أن تصحح - الطبعة الثانية باللغة الروسية
كتب - إسماعيل رفعت
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أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لها، الطبعة الثانية  باللغة الروسية، من كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"، التى يناقش الكتاب خلالها قضايا دينية كبرى، مثل: الخلافة والجزية والإرهاب، و الحاكمية، والمواطنة ودار الحرب.

والكتاب ضمن كتب السلسلة الفكرية نحو تجديد الخطاب الديني الصادرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف المصرية، التى يعمل على تأليفها أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأمانة العامة لأكاديمية تدريب الوزارة العالمية باللغات، وهم: الدكتور عبد الله مبروك النجار والدكتور محمد سالم أبو عاصي، وقدم له وراجعه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

 


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كتاب مفاهيم يجب أن تصحح

اللغة الروسية

وزاره الاوقاف المصريه




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