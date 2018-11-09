الأموال العامة تتحرى عن صاحب محل ملابس لتجارته بالنقد الأجنبى فى عابدين

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لصاحب محل ملابس، فى تجارة العملة خارج السوق المصرفى.

وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث.

وقررت إيداع الأوراق المالية المضبوطة بحوزته خزينة البنك المركزى.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من ضبط "محمود.ا.م" 30 سنة صاحب محل ملابس والسابق اتهامه فى القضية رقم 2001 لسنة 2016م عابدين "اتجار بالنقد الأجنبى" أثناء تواجده بالمحل عمله وبحوزته المضبوطات وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وعثر بحوزته 2496 دولارا أمريكيا، 8260 جنيها، 6000 ريال سعودى، 500 دولار أسترالى، 4080 يورو، 20000 ليرة لبنانى، 110 ريالات قطرية وعمانية، 6 دولارات كندية ولقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنه 2003م.

وبموجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .