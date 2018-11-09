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الأمن يستجوب عاطلين وراء خطف هواتف المواطنين بدراجة بخارية بالنزهة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 05:00 ص
الأمن يستجوب عاطلين وراء خطف هواتف المواطنين بدراجة بخارية بالنزهة سرقة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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يستجوب رجال مباحث قسم شرطة النزهة عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية لبيان ارتكابهما وقائع أخرى مماثلة  ،
 
 
وكان رجال المباحث تمكنوا  أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع طه حسين، من ضبط كلا من "احمد ا ر" 20 سنة، عاطل، و"محمد ا ع" 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح" والمقضى فيها بالحبس سنتين.
 
 
 
ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة بوكسر سوداء اللون، هاتف محمول ماركة هواوى فضى اللون، سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، الهاتف المحمول بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.
 
 
 
وبالكشف الفنى على الدراجة البخارية برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها، كما أمكن التوصل لمالك الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما وتبين أنه "مصطفى م ع" 27 سنة، مهندس، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين باسلوب " الخطف "باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكاب 2 حادث بدلت الأسلوب، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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