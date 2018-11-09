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الأمطار تغرق شوارع المنوفية وتتسبب فى شلل مرورى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:21 م
الأمطار تغرق شوارع المنوفية وتتسبب فى شلل مرورى أمطار - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحي
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شهد ت اليوم محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ حيث هطلت أمطار شديدة علي جميع مراكز المحافظة وخاصة منوف، السادات، بركة السبع ، قويسنا ، الأمر الذى تسبب فى اختفاء المارة في الشوارع نظرا لكثرة الأمطار وتقلب الجو بالإضافة حدوث شلل مرورى على الطرق الرئيسية.

ومن جانبة أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى بكل مركز بالإضافة رفع حالة الاستعداد القصوى لتسير الطريق في حالة هطول أمطار شديدة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث الشلل المرور، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، انتشار سيارات الكسح لشفط المياه.

 

 

 

 

 

 

 


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