اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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التموين تطرح غدا حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30 جنيها





الإرهاب يهاجم العالم بعد ساعات من حادث كاليفورنيا.. داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أستراليا





الحكومة فى تقرير أمام البرلمان: حصر 1951 موقف وساحة انتظار سيارات غير رسمية وعشوائية على مستوى الجمهورية.. وتشديد العقوبة على السيارات منتهية التراخيص والتجديد





أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة





هيئة التأمين الصحى تلغى تحصيل الرسوم المالية على 4 عمليات جراحية





رئيس الوزراء يؤكد: نعمل على تصنيع منتجا مصريا متميزا قادرا على المنافسة عالميا





صور.. أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات المشاركة فى تدريبات "درع العرب ١"





المرور: تحويلات مرورية بكورنيش المعادى لإنشاء كوبرى مشاه





الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار





مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الترجى التونسى فى إياب النهائى الأفريقى