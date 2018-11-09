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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:52 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:52 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

التموين تطرح غدا حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30 جنيها

2
 

الإرهاب يهاجم العالم بعد ساعات من حادث كاليفورنيا.. داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أستراليا

3
 

الحكومة فى تقرير أمام البرلمان: حصر 1951 موقف وساحة انتظار سيارات غير رسمية وعشوائية على مستوى الجمهورية.. وتشديد العقوبة على السيارات منتهية التراخيص والتجديد

4
 

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة

5
 

هيئة التأمين الصحى تلغى تحصيل الرسوم المالية على 4 عمليات جراحية

 

6
 

رئيس الوزراء يؤكد: نعمل على تصنيع منتجا مصريا متميزا قادرا على المنافسة عالميا

7
 

صور.. أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات المشاركة فى تدريبات "درع العرب ١"

 

8
 

المرور: تحويلات مرورية بكورنيش المعادى لإنشاء كوبرى مشاه

 

9
 

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

 

10
 

مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الترجى التونسى فى إياب النهائى الأفريقى

 


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