استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 9-11 2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 9-11 2018، وبلغ سعر البرتقال البلدى من 2.5 -3.5 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو البرتقال السكرى 4 جنيهات، وتراجع سعر اليوسفى جنيها ليصل من 2 إلى 7 جنيهات، طبقاً لأسعار الجملة فى سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو التين البرشومى جنيها ليصل من 7 -11 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت من 4-5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3 إلى7 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.